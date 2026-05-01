Rogny-les-Sept-Écluses

Marché artisanal

Ile Rogny-les-Sept-Écluses Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Marché artisanal avec de nombreux exposants seront présents pour tous types d’activités. Tombola, restauration et buvette sur place. .

Ile Rogny-les-Sept-Écluses 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 75 77 99 miralaurent66@gmail.com

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English : Marché artisanal

L’événement Marché artisanal Rogny-les-Sept-Écluses a été mis à jour le 2026-05-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !