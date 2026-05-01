Marché artisanal Rogny-les-Sept-Écluses
Marché artisanal Rogny-les-Sept-Écluses dimanche 24 mai 2026.
Rogny-les-Sept-Écluses
Marché artisanal
Ile Rogny-les-Sept-Écluses Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Marché artisanal avec de nombreux exposants seront présents pour tous types d’activités. Tombola, restauration et buvette sur place. .
Ile Rogny-les-Sept-Écluses 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 75 77 99 miralaurent66@gmail.com
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English : Marché artisanal
L’événement Marché artisanal Rogny-les-Sept-Écluses a été mis à jour le 2026-05-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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