Marché artisanal Saint-Maixent
Marché artisanal Saint-Maixent dimanche 16 novembre 2025.
Marché artisanal
Grange du Logis, cour de la Mairie Saint-Maixent Sarthe


Début : 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Organisé par Générations Mouvement de St Maixent. Entrée gratuite .
Grange du Logis, cour de la Mairie Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 25 12 23 28
