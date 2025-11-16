Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché artisanal Saint-Maixent

Marché artisanal Saint-Maixent dimanche 16 novembre 2025.

Marché artisanal

Grange du Logis, cour de la Mairie Saint-Maixent Sarthe

Tarif : – –

Organisé par Générations Mouvement de St Maixent. Entrée gratuite   .

Grange du Logis, cour de la Mairie Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 25 12 23 28 

