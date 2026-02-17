marché artisanal salle des fêtes de chéry lès pouilly Chéry-lès-Pouilly 28 et 29 mars entrée gratuite, petite restauration sur place

objets par des artisans et artistes locaux

25 artisans et artistes locaux vous présenteront leurs productions et oeuvres de bois, cuir, tissu, verre, résine, bougie, pierre, poymère, sous toutes formes, avec petits objetd et commandes possibles de projets personnels, le tout avec des démonstrations sur place (dentelle aux fuseaux, vannerie, filage laine, pyrogravure, …). la bière du houblon gourmand vous réchauffera et notre ffûteur Frédéric sera présent pour vos ciseaux et couteaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-29T18:00:00.000+02:00

livremonami@yahoo.fr 06.63.15.46.65

salle des fêtes de chéry lès pouilly rue de Crécy 02000 CHERY LES POUILLY Chéry-lès-Pouilly 02000 Aisne



