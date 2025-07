Marché artisanal Semi-nocturne Toute la rue Gambetta Le Tréport

C’est dans le quartier des Cordiers, entre la plage et le port, que le marché artisanal s’installe chaque jeudi dès 16h30. La rue Gambetta et la rue du Commerce prennent alors des airs d’été et font la part belle aux piétons, à la flânerie, à la découverte de produits locaux.

Toute la rue Gambetta Rue Gambetta Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 55 20

English : Marché artisanal Semi-nocturne

In the Cordiers district, between the beach and the port, the craft market takes place every Thursday from 4:30 pm, from July 3 to August 28 inclusive. Rue Gambetta and Rue du Commerce take on a summery air, giving way to pedestrians, strolling and discovering local products.

German :

Im Viertel Cordiers, zwischen dem Strand und dem Hafen, findet jeden Donnerstag ab 16.30 Uhr ein Kunsthandwerksmarkt statt. Die Rue Gambetta und die Rue du Commerce sind dann sommerlich geschmückt und laden zum Flanieren und Entdecken von lokalen Produkten ein.

Italiano :

È nel quartiere Cordiers, tra la spiaggia e il porto, che ogni giovedì dalle 16.30 si svolge il mercato dell’artigianato. La rue Gambetta e la rue du Commerce assumono un’aria estiva, offrendo ai pedoni la possibilità di passeggiare e scoprire i prodotti locali.

Espanol :

Es en el barrio de Cordiers, entre la playa y el puerto, donde todos los jueves a partir de las 16.30 horas tiene lugar el mercado de artesanía. La rue Gambetta y la rue du Commerce adquieren un aire veraniego que permite a los peatones pasear y descubrir los productos locales.

