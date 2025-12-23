Marché artisanal, Rue Saint-Charles Stiring-Wendel
Marché artisanal, Rue Saint-Charles Stiring-Wendel dimanche 22 février 2026.
Rue Saint-Charles Halle de Wendel – Stiring-Wendel Moselle
Dimanche 2026-02-22 08:00:00
2026-02-22 18:00:00
2026-02-22
L’Association Les P’tits du Centre est ravie de vous annoncer son premier marché artisanal ! Au programme de la créativité, du local, du fait-main, du gourmand… et une ambiance conviviale comme on les aime.Tout public
Rue Saint-Charles Halle de Wendel – Stiring-Wendel 57350 Moselle Grand Est +33 3 87 29 32 50
The Association Les P’tits du Centre is delighted to announce its first craft market! On the program: creativity, local products, handmade goods, gourmet delights… and a friendly atmosphere just the way we like it.
