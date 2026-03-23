Marché artisanal

Place de la République Troissy Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Tout public

Familles Rurales de Troissy vous donne rendez-vous le Dimanche 7 juin 2026, Place de la République à Troissy pour son marché artisanal !

Au programme artisans et producteurs locaux à découvrir, buvette et restauration sur place. Une belle journée de convivialité en perspective ! .

Place de la République Troissy 51700 Marne Grand Est famillesrurales.troissy@laposte.net

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English : Marché artisanal

L’événement Marché artisanal Troissy a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne