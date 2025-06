Marché artisanal – Château du Four de Vaux Varennes-Vauzelles 15 juin 2025 10:00

Nièvre

Marché artisanal Château du Four de Vaux 65 Rue Daniel Bollon Varennes-Vauzelles Nièvre

Début : 2025-06-15 10:00:00

fin : 2025-06-15 18:00:00

2025-06-15

3ème édition du marché de créateurs et d’artisanat au Château du Four de Vaux à VARENNES VAUZELLES.

Il s’agira d’une exposition d’œuvres et d’artisanat ouvert à tous, que ce soit amateur ou professionnel.

L’entrée pour les visiteurs est gratuite, seule la place pour le stand est payante (au prix de 10€).

Ouverture de 10h à 18h.

Une buvette sera mise en place avec boissons ainsi que des sandwichs.

Pour toute information, veuillez contacter le 06.32.09.35.84 ou adresse mail brunet.christophechateau@gmail.com ou sur la page Facebook du château du Four de Vaux .

Château du Four de Vaux 65 Rue Daniel Bollon

Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 09 35 84 brunet.christophechateau@gmail.com

