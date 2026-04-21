Les Aires

MARCHÉ ARTISANAL VIDE-GRENIER, FORUM DES ASSOCIATIONS

7 Rue de la Rullade Les Aires Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

De 09H à 17H

Dimanche 14 juin 2026 , de 9h à 17h au boulodrome des Aires

Vide-grenier

Marché artisanal et de producteurs

Forum des associations

Buvette et restauration.

Démonstration des associations.

Emplacement pour le vide-grenier 8 € les 4 m linéaires. Réservations au 06 76 39 85 79 ou au 06 84 24 97 01.

Animations | Les Aires

Vide-grenier, marché et forum des associations

De 09H à 17H

Dimanche 14 juin, de 9h à 17h au boulodrome des Aires

Vide-grenier

Marché artisanal et de producteurs

Forum des associations

Buvette et restauration.

Démonstration des associations.

Emplacement pour le vide-grenier 8 € les 4 m linéaires. Réservations au 06 76 39 85 79 ou au 06 84 24 97 0

Organisés par l’APE et Choralys et Forum des animations non encore exactement planifiées auront lieu durant la journée comme une démonstration et initiation de Tai Chi, de Yoga, un mini concert Choralys. Buvette et restauration sur place géré par l’Association des Parents d’élèves .

7 Rue de la Rullade Les Aires 34600 Hérault Occitanie +33 6 76 39 85 79

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English :

From 09H to 17H

Sunday June 14, 2026 , from 9am to 5pm at the boulodrome des Aires

Garage sale

Craft and producers’ market

Forum of associations

Refreshments and catering.

Demonstrations by associations.

Space for garage sale: 8? per 4 linear meters. Bookings on 06 76 39 85 79 or 06 84 24 97 01.

L’événement MARCHÉ ARTISANAL VIDE-GRENIER, FORUM DES ASSOCIATIONS Les Aires a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB