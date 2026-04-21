MARCHÉ ARTISANAL VIDE-GRENIER, FORUM DES ASSOCIATIONS Les Aires
MARCHÉ ARTISANAL VIDE-GRENIER, FORUM DES ASSOCIATIONS Les Aires dimanche 14 juin 2026.
Les Aires
MARCHÉ ARTISANAL VIDE-GRENIER, FORUM DES ASSOCIATIONS
7 Rue de la Rullade Les Aires Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
De 09H à 17H
Dimanche 14 juin 2026 , de 9h à 17h au boulodrome des Aires
Vide-grenier
Marché artisanal et de producteurs
Forum des associations
Buvette et restauration.
Démonstration des associations.
Emplacement pour le vide-grenier 8 € les 4 m linéaires. Réservations au 06 76 39 85 79 ou au 06 84 24 97 01.
Animations | Les Aires
Vide-grenier, marché et forum des associations
De 09H à 17H
Dimanche 14 juin, de 9h à 17h au boulodrome des Aires
Vide-grenier
Marché artisanal et de producteurs
Forum des associations
Buvette et restauration.
Démonstration des associations.
Emplacement pour le vide-grenier 8 € les 4 m linéaires. Réservations au 06 76 39 85 79 ou au 06 84 24 97 0
Organisés par l’APE et Choralys et Forum des animations non encore exactement planifiées auront lieu durant la journée comme une démonstration et initiation de Tai Chi, de Yoga, un mini concert Choralys. Buvette et restauration sur place géré par l’Association des Parents d’élèves .
7 Rue de la Rullade Les Aires 34600 Hérault Occitanie +33 6 76 39 85 79
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English :
From 09H to 17H
Sunday June 14, 2026 , from 9am to 5pm at the boulodrome des Aires
Garage sale
Craft and producers’ market
Forum of associations
Refreshments and catering.
Demonstrations by associations.
Space for garage sale: 8? per 4 linear meters. Bookings on 06 76 39 85 79 or 06 84 24 97 01.
L’événement MARCHÉ ARTISANAL VIDE-GRENIER, FORUM DES ASSOCIATIONS Les Aires a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB