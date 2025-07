Marché artisanal Vinnemerville

Marché artisanal Vinnemerville dimanche 13 juillet 2025.

Marché artisanal

Vinnemerville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 10:00:00

fin : 2025-07-13 18:00:00

Date(s) :

2025-07-13

Exposants de différents métiers. Apiculteurs, tourneur sur bois, céramiste, relooking de meubles et objets, quinoa, couture…..

Entrée libre de 10h à 18h sur le terrain de détente du village .

Exposants de différents métiers. Apiculteurs, tourneur sur bois, céramiste, relooking de meubles et objets, quinoa, couture…..

Entrée libre de 10h à 18h sur le terrain de détente du village . .

Vinnemerville 76540 Seine-Maritime Normandie +33 6 77 66 54 19 club.defilenaiguille@orange.fr

English : Marché artisanal

Exhibitors from various trades. Beekeepers, wood turners, ceramists, furniture and object makeovers, quinoa, sewing…..

Free admission from 10am to 6pm on the village recreation ground.

German :

Aussteller aus verschiedenen Berufen. Imker, Holzdrechsler, Keramiker, Umstyling von Möbeln und Gegenständen, Quinoa, Schneiderei……

Freier Eintritt von 10 bis 18 Uhr auf dem Erholungsgelände des Dorfes .

Italiano :

Espositori di vari mestieri. Apicoltori, tornitori del legno, ceramisti, ristrutturazione di mobili e oggetti, quinoa, cucito…..

Ingresso libero dalle 10.00 alle 18.00 sul campo di ricreazione del villaggio.

Espanol :

Expositores de diversos oficios. Apicultores, torneros de madera, ceramistas, transformación de muebles y objetos, quinoa, costura…..

Entrada gratuita, de 10.00 a 18.00 horas, en el campo de recreo del pueblo.

L’événement Marché artisanal Vinnemerville a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre