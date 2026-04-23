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Marché artisanal Vinnemerville

Marché artisanal Vinnemerville dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : Espace détente, mairie

Ville : 76540 Vinnemerville

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Vinnemerville

Marché artisanal

Espace détente, mairie Vinnemerville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Différents exposants artisanaux et gastronomiques…..
Dimanche 12 juillet 10h à 18h à l’Espace détente, derrière la mairie.
Entrée libre, buvette et petite restauration sur place.   .

Espace détente, mairie Vinnemerville 76540 Seine-Maritime Normandie +33 6 77 66 54 19  club.defilenaiguille@orange.fr

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English : Marché artisanal

L’événement Marché artisanal Vinnemerville a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre