Marché artisanal Volmerange-les-Mines
dimanche 20 septembre 2026 · Volmerange-les-Mines
Informations pratiques
Volmerange-les-Mines
Fête de la Genouille
Volmerange-les-Mines Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Le Comité de Coordination vous donne rendez-vous pour une grande journée festive et conviviale !
Cette journée se veut conviviale et festive dans les rues du village et devant la mairie.
Au programme vide-grenier, marché des artisans, déambulation musicale avec la banda de volmerange, cuisses de grenouilles, barbecue et buvette.Tout public
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Volmerange-les-Mines 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 50 61 07 vide.grenier.vlm@gmail.com
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English :
The Coordinating Committee invites you to join us for a big, festive, and friendly day!
This day is meant to be a friendly and festive occasion in the village streets and in front of City Hall.
On the program: a yard sale, an artisans’ market, a musical parade featuring the Volmerange band, frog legs, a barbecue, and a refreshment stand.
L’événement Fête de la Genouille Volmerange-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-28 par OT CATTENOM ET ENVIRONS