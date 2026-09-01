Marché artisanal Volmerange-les-Mines

Informations pratiques

Volmerange-les-Mines

Fête de la Genouille

Volmerange-les-Mines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le Comité de Coordination vous donne rendez-vous pour une grande journée festive et conviviale !

Cette journée se veut conviviale et festive dans les rues du village et devant la mairie.

Au programme vide-grenier, marché des artisans, déambulation musicale avec la banda de volmerange, cuisses de grenouilles, barbecue et buvette.Tout public

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Volmerange-les-Mines 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 50 61 07 vide.grenier.vlm@gmail.com

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English :

The Coordinating Committee invites you to join us for a big, festive, and friendly day!

This day is meant to be a friendly and festive occasion in the village streets and in front of City Hall.

On the program: a yard sale, an artisans’ market, a musical parade featuring the Volmerange band, frog legs, a barbecue, and a refreshment stand.

L’événement Fête de la Genouille Volmerange-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-28 par OT CATTENOM ET ENVIRONS