Marché Artisanat et Création Plaza Sare

Informations pratiques

Sare

Marché Artisanat et Création

Plaza Fronton Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 09:00:00

fin : 2026-07-27 13:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Artisans, créateurs et commerçants sur la place du village. .

Plaza Fronton Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 28

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English : Marché Artisanat et Création

L’événement Marché Artisanat et Création Sare a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque