AGENDA · Sare
Marché Artisanat et Création Plaza Sare
lundi 27 juillet 2026 · Plaza · Sare
Informations pratiques
Sare
Marché Artisanat et Création
Plaza Fronton Sare Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 09:00:00
fin : 2026-07-27 13:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Artisans, créateurs et commerçants sur la place du village. .
Plaza Fronton Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 28
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English : Marché Artisanat et Création
L’événement Marché Artisanat et Création Sare a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque
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