Marché Artisans au Château Val Joanis Château Val Joanis Pertuis

Le Château Val Joanis ouvre ses portes le Dimanche 16 Novembre de 10h à 18h pour son Marché Artisans.

Au programme



Artisans d’art et de gastronomie. …

Dégustation des vins du domaine tout au long de la journée.

Restauration sur place (Food Trucks).

Déambulation musicale par le groupe The Cookiz.

Jeux en bois XXL.

Entrée libre au jardin classé remarquable .



On a hâte de vous retrouver pour cette nouvelle édition.



Renseignements au 04 90 79 88 40 ou par mail magasin@val-joanis.com https://www.val-joanis.com/ .

Château Val Joanis 2404 ROUTE DE VILLELAURE Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 88 40 magasin@val-joanis.com

English :

Château Val Joanis opens its doors on Sunday November 16 from 10am to 6pm for its Artisan Market.

German :

Das Schloss Val Joanis öffnet am Sonntag, dem 16. November, von 10.00 bis 18.00 Uhr seine Türen für seinen Kunsthandwerkermarkt.

Italiano :

Château Val Joanis apre le porte domenica 16 novembre dalle 10.00 alle 18.00 per il suo Mercato degli Artigiani.

Espanol :

El Château Val Joanis abre sus puertas el domingo 16 de noviembre de 10.00 a 18.00 horas para su Mercado de Artesanos.

