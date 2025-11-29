MARCHÉ ARTISANS CRÉATEURS LATTES Lattes

MARCHÉ ARTISANS CRÉATEURS LATTES

Marché d’artisanat local Samedi 29 novembre 2025 de 10h à 19h et Dimanche 30 novembre 2025 de 9h à 18h30 A l’Espace Lattara à LATTES

Au programme

Marché d’artisans et créateurs

Animaux de la ferme

Balades en poneys

Présence du Père Noël

Pour les enfants, des balades en poneys et un stand des animaux de la ferme sont proposés gratuitement.

A la vente, Cuisine antillaise, Churros, Huitres, Crêpes, Café … agrémenteront ces journées.

Salle climatisée, Parking attenant,

Accès Tramway ligne 3 arrêt Terminus Lattes Centre .

English :

Local crafts market Saturday, November 29, 2025 from 10am to 7pm and Sunday, November 30, 2025 from 9am to 6:30pm At Espace Lattara in LATTES

German :

Markt für lokales Kunsthandwerk Samstag, 29. November 2025, von 10 bis 19 Uhr und Sonntag, 30. November 2025, von 9 bis 18.30 Uhr Im Espace Lattara in LATTES

Italiano :

Mercato dell’artigianato locale Sabato 29 novembre 2025 dalle 10.00 alle 19.00 e domenica 30 novembre 2025 dalle 9.00 alle 18.30 Presso l’Espace Lattara a LATTES

Espanol :

Mercado local de artesanía Sábado 29 de noviembre de 2025 de 10.00 a 19.00 horas y domingo 30 de noviembre de 2025 de 9.00 a 18.30 horas En el Espace Lattara de LATTES

