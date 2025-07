Marché Artisans créateurs ZA La Chaussée Pornic

Marché Artisans créateurs ZA La Chaussée Pornic dimanche 10 août 2025.

Marché Artisans créateurs

ZA La Chaussée 18 Rue du Dr Auguste Guilmin Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-08-10 10:00:00

fin : 2025-08-10 19:00:00

2025-08-10

Un marché d’artisans créateurs à la Table du Curé à Pornic organisé par le Fabuleuses 44: du gourmand et du local!

Venez célébrer la créativité et le savoir-faire local à La Table du Curé.

La Table du Curé, aux halles Gourmandes, pour un événement mensuel: chaque 1er samedi du mois sera l’occasion parfaite de découvrir une sélection de créateurs talentueux qui font la richesse de notre région. Chaque pièce raconte une histoire, chaque créateur partage sa passion!



Au programme:

En plus de l’artisanat, vos commerçants installés à l’année seront également heureux de vous retrouver:

Le jardin du curé

Boutique maison Bordier

La cave du Curé

Sine cosmétique

Pizzinella

>> Les artisans qui seront présents lors de cet évènement:

les exposants présents:

Guy Demarle, Use Âge Fripe, Myfée créa, Nawak Boutik, Tamo Junto, Atelier Terre et botanique, Tout ce qui brille, Barrac à plantes, Joueizh!, Les délices e Nominoë, L’atelier Patdauré, Aux alentours du bois, Jeanne & Joseph, Estelle Kinesiologie, Les Effedelles, So’literre,

in’sTEM paisible, Cogitatrice, My green liberty, L’atelier du petit chat, Zoya, Dreams Drum, Atelier Croch Fantaisie.

Une petite faim? Régaler vos papilles avec des délices proposés sur place avec le jardin du curé et Pizzinella et pour un moment de convivialité, prenez le temps de prendre un café ou un petit verre à La cave du Curé.



ZA La Chaussée 18 Rue du Dr Auguste Guilmin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 62 02

English :

A market of creative artisans at the Table du Curé in Pornic organized by Fabuleuses 44: gourmet and local!

German :

Ein Markt mit Kunsthandwerkern im Table du Curé in Pornic, der von Fabuleuses 44 organisiert wird: Leckeres und Lokales!

Italiano :

Un mercato di artigiani creativi alla Table du Curé di Pornic organizzato da Fabuleuses 44: gourmet e locale!

Espanol :

Un mercado de artesanos creativos en la Table du Curé de Pornic organizado por Fabuleuses 44: ¡gourmet y local!

