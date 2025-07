Marché Artisans créateurs ZA La Chaussée Pornic

Un marché d’artisans créateurs à la Table du Curé à Pornic du gourmand et du local!

Venez célébrer la créativité et le savoir-faire local à La Table du Curé, aux halles Gourmandes, pour un événement mensuel: chaque 1er samedi du mois sera l’occasion parfaite de découvrir une sélection de créateurs talentueux qui font la richesse de notre région. Chaque pièce raconte une histoire, chaque créateur partage sa passion!

C’est le traditionnel rendez-vous mensuel avec toujours plein de belles découvertes.

Ce marché , c’est bien plus qu’une balade: c’est l’occasion de valoriser les talents de nos artisans, de créer du lien entre les habitants du Pays de Retz et les visiteurs de passage;

Les commerçants de La Table du Curé seront là pour vous accueillir, vous faire goûter, vous parler de leur métier et vous faire découvrir leur produits de qualité!



* La cave du Curé

* Le jardin du Curé

* Maison Bordier Pornic

* Pizzinella pizzéria

ZA La Chaussée 18 Rue du Dr Auguste Guilmin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 62 02

English :

A market of creative artisans at the Table du Curé in Pornic gourmet and local!

German :

Ein Markt mit Kunsthandwerkern im Table du Curé in Pornic lecker und lokal!

Italiano :

Un mercato di artigiani creativi alla Table du Curé di Pornic gourmet e locale!

Espanol :

Un mercado de artesanos creativos en la Table du Curé de Pornic: ¡gourmet y local!

