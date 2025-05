Marché artisans et créateurs – Caen, 24 mai 2025 09:30, Caen.

Calvados

Marché artisans et créateurs Place de la République Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 09:30:00

fin : 2025-05-24 19:00:00

Date(s) :

2025-05-24

I AM NORMAND réunit des entreprises et associations issues de tous les secteurs d’activité. Les femmes et les hommes qui les dirigent, créent, fabriquent, produisent sur le territoire.

Pour cette 4è édition, I am Normand réunit artisans et créateurs locaux pour une journée place de la République.

Ils proposent des articles faits main, des pièces uniques ou des petites séries. Bijoux, zéro déchet, décoration, art, mode, gastronomie seront à l’honneur !

Place de la République

Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 20 66 09 31 contact@iamnormand.fr

English : Marché artisans et créateurs

I AM NORMAND brings together companies and associations from all sectors of activity. The men and women who run them create, manufacture and produce locally.

For this 4th edition, I am Normand brings together local artisans and creators for a day at Place de la République.

They’ll be offering handmade items, one-offs and small series. Jewelry, zero waste, home decor, art, fashion and gastronomy will all be on show!

German : Marché artisans et créateurs

I AM NORMAND vereint Unternehmen und Verbände aus allen Wirtschaftszweigen. Die Frauen und Männer, die sie leiten, kreieren, fertigen und produzieren in der Region.

Ausgabe von I am Normand vereint lokale Handwerker und Schöpfer für einen Tag auf dem Place de la République.

Sie bieten handgefertigte Artikel, Einzelstücke oder Kleinserien an. Schmuck, Zero Waste, Dekoration, Kunst, Mode und Gastronomie stehen im Mittelpunkt!

Italiano :

I AM NORMAND riunisce aziende e associazioni di tutti i settori di attività. Gli uomini e le donne che le gestiscono creano, fabbricano e producono localmente.

Per questa quarta edizione, I am Normand riunisce artigiani e creatori locali per una giornata in Place de la République.

Vendono oggetti fatti a mano, pezzi unici e piccole serie. Gioielli, rifiuti zero, decorazione, arte, moda e gastronomia saranno in mostra!

Espanol :

SOY NORMANDIA reúne a empresas y asociaciones de todos los sectores de actividad. Los hombres y mujeres que las dirigen crean, fabrican y producen localmente.

Para esta 4ª edición, I am Normand reúne a artesanos y creadores locales durante una jornada en la Place de la République.

Venderán objetos hechos a mano, piezas únicas y pequeñas series. Joyería, residuo cero, decoración, arte, moda y gastronomía

