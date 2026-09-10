Marche artistique « Moyenne tension », Mairie du Mont-Saint-Martin, Mont-Saint-Martin

Informations pratiques

Marche artistique « Moyenne tension » Samedi 19 septembre, 12h30 Mairie du Mont-Saint-Martin Isère

Tarif libre à partir de 5 euros. Jauge limitée à 30 personnes. Prenez votre pique-nique pour le midi, une gourde d’eau, de bonnes chaussures, ainsi que des vêtements adaptés à la météo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Samedi 19 septembre 2026, nous vous proposons cette marche artistique intitulée « Moyenne tension », du Mont Saint Martin au Fontanil Cornillon, avec Pascal Auclair (géoartiste-metteur en scène) et Maelys Faure (performeuse plasticienne) du collectif Fusées.

Nous allons arpenter ruelles et chemins, à la recherche de daims, de joggeur(e)s, de feuilles mortes, de cabanes de chasse, de poteaux électriques et d’un rocher éclairé. Cette marche fait partie du projet « Les Perspectives de l’Escargot ».

Plus d’informations : https://www.helloasso.com/associations/fusees/evenements/marche-artistique-moyenne-tension-19-septembre-2026

Mairie du Mont-Saint-Martin 50 chemin de Fochaire, 38120 Mont-Saint-Martin Mont-Saint-Martin 38120 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/fusees/evenements/marche-artistique-moyenne-tension-19-septembre-2026 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/fusees/evenements/marche-artistique-moyenne-tension-19-septembre-2026 »}]

Samedi 19 septembre 2026, nous vous proposons cette marche artistique intitulée « Moyenne tension », du Mont Saint Martin au Fontanil Cornillon, avec Pascal Auclair (géoartiste-metteur en scène) et du …

©PascalAuclair