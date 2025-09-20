Marché « Arts du feu » Place Sainte-Cécile Albi

Marché « Arts du feu » 20 et 21 septembre Place Sainte-Cécile Tarn

Accès gratuit et libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Pendant deux jours, plongez dans l’univers fascinant des Arts du feu lors de ce marché rassemblant 36 exposants professionnels : céramistes, verriers et métalliers seront au rendez-vous pour partager leur savoir-faire et leur passion.

À découvrir :

– Des stands de potiers avec démonstrations en continu

– Une cuisson Raku spectaculaire

– Une fileuse de perles de verre en action

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’artisanat d’art et de création contemporaine !

Place Sainte-Cécile Place Sainte-Cécile, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

Marché des Arts du Feu – Céramique, Verre & Métal

© Association Terres vives