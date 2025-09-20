Marché « Arts du feu » Place Sainte-Cécile Albi
Marché « Arts du feu » Place Sainte-Cécile Albi samedi 20 septembre 2025.
Marché « Arts du feu » 20 et 21 septembre Place Sainte-Cécile Tarn
Accès gratuit et libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00
Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Marché des Arts du Feu – Céramique, Verre & Métal
Pendant deux jours, plongez dans l’univers fascinant des Arts du feu lors de ce marché rassemblant 36 exposants professionnels : céramistes, verriers et métalliers seront au rendez-vous pour partager leur savoir-faire et leur passion.
À découvrir :
– Des stands de potiers avec démonstrations en continu
– Une cuisson Raku spectaculaire
– Une fileuse de perles de verre en action
Un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’artisanat d’art et de création contemporaine !
Place Sainte-Cécile Place Sainte-Cécile, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie
© Association Terres vives