Marché Arts & Littérature et Repas Festif Monteignet-sur-l’Andelot

Marché Arts & Littérature et Repas Festif Monteignet-sur-l’Andelot dimanche 13 juillet 2025.

Marché Arts & Littérature et Repas Festif

Stade d’Idogne Monteignet-sur-l’Andelot Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 14:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Plongez dans une journée festive! Dès 14h, découvrez un Marché Arts & Littérature unique. Puis, dès 20h, régalez-vous avec un repas festif (barbecue, etc.) ! Réservation obligatoire pour le repas.

Stade d’Idogne Monteignet-sur-l’Andelot 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 50 94 81

English :

Immerse yourself in a festive day! From 2pm, discover a unique Arts & Literature Market. Then, from 8pm, treat yourself to a festive meal (barbecue, etc.)! Reservations required for the meal.

German :

Tauchen Sie ein in einen festlichen Tag! Ab 14 Uhr können Sie einen einzigartigen Kunst- und Literaturmarkt besuchen. Ab 20 Uhr können Sie sich dann mit einem festlichen Essen (Barbecue, etc.) verwöhnen lassen! Für das Essen ist eine Reservierung erforderlich.

Italiano :

Immergetevi in una giornata di festa! Dalle 14:00, scoprite un mercato delle arti e della letteratura unico nel suo genere. Poi, dalle 20:00, concedetevi un pasto festivo (barbecue, ecc.)! Per il pranzo è necessaria la prenotazione.

Espanol :

¡Sumérjase en una jornada festiva! A partir de las 14:00, descubra un mercado de arte y literatura único. A continuación, a partir de las 20:00 h, disfrute de una comida festiva (barbacoa, etc.) Reserva obligatoria para la comida.

