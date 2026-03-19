Marché Arts & Terroirs Champagne Charles Heston Villers-Franqueux

Marché Arts & Terroirs

Champagne Charles Heston 20 Rue de Thil Villers-Franqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-11-15 13:30:00

Date(s) :

2026-04-19 2026-05-17 2026-06-21 2026-07-19 2026-09-20 2026-10-18 2026-11-15 2026-12-20

Tout public

Le marché art et terroirs regroupe des artisans locaux chaque 3ème dimanche du mois.

Vous pourrez y découvrir des producteurs locaux et profiter de ce marché en musique autour de quelques bulles avec le bar à champagne et Jeannick à la guitare. .

Champagne Charles Heston 20 Rue de Thil Villers-Franqueux 51220 Marne Grand Est +33 6 11 60 37 26

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English : Marché Arts & Terroirs

L’événement Marché Arts & Terroirs Villers-Franqueux a été mis à jour le 2026-03-19 par Reims Tourisme & Congrès