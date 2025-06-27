Marché La Halle Arvieux
Marché La Halle Arvieux vendredi 27 juin 2025.
La Halle Arvieux centre Arvieux Hautes-Alpes
Début : Vendredi 2025-06-27 08:30:00
fin : 2025-08-08 12:30:00
2025-06-27 2025-08-14 2025-08-22
Chaque semaine, tu trouveras ici des produits locaux fruits et légumes, fromage de chèvre, pâtes fraiches et aussi de délicieux plats à emporter. De quoi régaler toute la famille !
La Halle Arvieux centre Arvieux 05350 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 46 72 81 mairie@arvieux.fr
English :
Every week, you’ll find local produce such as fruit and vegetables, goat’s cheese, fresh pasta and delicious takeaway dishes. Something for the whole family!
German :
Jede Woche findest du hier lokale Produkte: Obst und Gemüse, Ziegenkäse, frische Nudeln und auch leckere Gerichte zum Mitnehmen. Damit kannst du die ganze Familie verwöhnen!
Italiano :
Ogni settimana troverete prodotti locali: frutta e verdura, formaggi di capra, pasta fresca e deliziosi piatti da asporto. Qualcosa per tutta la famiglia!
Espanol :
Aquí encontrará todas las semanas productos locales: frutas y verduras, queso de cabra, pasta fresca y deliciosos platos para llevar. Para toda la familia
