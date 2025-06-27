Marché La Halle Arvieux

Marché La Halle Arvieux vendredi 27 juin 2025.

Marché

La Halle Arvieux centre Arvieux Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-27 08:30:00

fin : 2025-08-08 12:30:00

Date(s) :

2025-06-27 2025-08-14 2025-08-22

Chaque semaine, tu trouveras ici des produits locaux fruits et légumes, fromage de chèvre, pâtes fraiches et aussi de délicieux plats à emporter. De quoi régaler toute la famille !

.

La Halle Arvieux centre Arvieux 05350 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 46 72 81 mairie@arvieux.fr

English :

Every week, you’ll find local produce such as fruit and vegetables, goat’s cheese, fresh pasta and delicious takeaway dishes. Something for the whole family!

German :

Jede Woche findest du hier lokale Produkte: Obst und Gemüse, Ziegenkäse, frische Nudeln und auch leckere Gerichte zum Mitnehmen. Damit kannst du die ganze Familie verwöhnen!

Italiano :

Ogni settimana troverete prodotti locali: frutta e verdura, formaggi di capra, pasta fresca e deliziosi piatti da asporto. Qualcosa per tutta la famiglia!

Espanol :

Aquí encontrará todas las semanas productos locales: frutas y verduras, queso de cabra, pasta fresca y deliciosos platos para llevar. Para toda la familia

L’événement Marché Arvieux a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras