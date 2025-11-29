Marché Au fil de Noël Zone commerciale Soarns Orthez

Marché Au fil de Noël

Zone commerciale Soarns 82, avenue Pierre Mendes France Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Marché d’artisans locaux où vous pourrez aussi découvrir la ferme des animaux, être pris en photo avec le Père Noël et participer à de nombreuses animations pour petits et grands. .

Zone commerciale Soarns 82, avenue Pierre Mendes France Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 31 18 72 commerce@eveol.fr

