Marché Au fil de Noël Zone commerciale Soarns Orthez

Zone commerciale Soarns 82, avenue Pierre Mendes France Orthez Pyrénées-Atlantiques
Marché d’artisans locaux où vous pourrez aussi découvrir la ferme des animaux, être pris en photo avec le Père Noël et participer à de nombreuses animations pour petits et grands. .
Zone commerciale Soarns 82, avenue Pierre Mendes France Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 31 18 72 commerce@eveol.fr
