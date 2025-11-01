Marché au foie gras normand Yvetot

Marché au foie gras normand Yvetot samedi 1 novembre 2025.

Marché au foie gras normand

Rue Louis Bouilhet Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 09:30:00

fin : 2025-11-19 12:30:00

Date(s) :

2025-11-01 2025-11-19 2025-11-29

Bonne nouvelle pour les gourmands, le traditionnel marché au foie gras organisé par l’association des producteurs de foie gras normand fait son grand retour ! Au menu foies gras, magrets, terrines, pâtés, saucisses de canard et plein d’autres spécialités préparées avec passion par les producteurs normands. C’est le moment parfait pour préparer les fêtes, faire le plein de saveurs locales et profiter de l’ambiance conviviale du centre-ville d’Yvetot. .

Rue Louis Bouilhet Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 44 70 mairie@yvetot.fr

