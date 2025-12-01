Marché au gras & aux truffes

Place Pradeau Ribérac Dordogne

Début : 2025-12-01

fin : 2026-03-31

2025-12-01

Marché aux gras du 31/10 au 31/03 devant l’office de tourisme

Marché aux truffes du 05/12/au 31/03 hall du tribunal

Omelette géantes aux truffes Vendredi 26 Décembre à 11h

Place Pradeau Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 41 51

English : Marché au gras & aux truffes

Marché aux gras from 10/31 to 03/31 in front of the tourist office

Truffle market from 05/12 to 31/03 court hall

Giant truffle omelette Friday December 26 at 11am

German : Marché au gras & aux truffes

Fettmarkt vom 31.10. bis 31.03. vor dem Fremdenverkehrsamt

Trüffelmarkt vom 05/12/bis 31/03 Gerichtshalle

Riesen-Omelette mit Trüffeln Freitag, 26. Dezember um 11 Uhr

Italiano :

Marché aux gras dal 31/10 al 31/03 davanti all’ufficio del turismo

Mercato dei tartufi dal 05/12 al 31/03 sala del tribunale

Frittata gigante al tartufo venerdì 26 dicembre alle 11.00

Espanol : Marché au gras & aux truffes

Marché aux gras del 31/10 al 31/03 frente a la oficina de turismo

Mercado de la trufa del 05/12 al 31/03 vestíbulo del tribunal

Tortilla gigante de trufas viernes 26 de diciembre a las 11h

L’événement Marché au gras & aux truffes Ribérac a été mis à jour le 2025-11-17 par Val de Dronne