Marché au gras & aux truffes Ribérac
Marché au gras & aux truffes Ribérac lundi 1 décembre 2025.
Marché au gras & aux truffes
Place Pradeau Ribérac Dordogne
Début : 2025-12-01
fin : 2026-03-31
2025-12-01
Marché aux gras du 31/10 au 31/03 devant l’office de tourisme
Marché aux truffes du 05/12/au 31/03 hall du tribunal
Omelette géantes aux truffes Vendredi 26 Décembre à 11h
Place Pradeau Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 41 51
English : Marché au gras & aux truffes
Marché aux gras from 10/31 to 03/31 in front of the tourist office
Truffle market from 05/12 to 31/03 court hall
Giant truffle omelette Friday December 26 at 11am
German : Marché au gras & aux truffes
Fettmarkt vom 31.10. bis 31.03. vor dem Fremdenverkehrsamt
Trüffelmarkt vom 05/12/bis 31/03 Gerichtshalle
Riesen-Omelette mit Trüffeln Freitag, 26. Dezember um 11 Uhr
Italiano :
Marché aux gras dal 31/10 al 31/03 davanti all’ufficio del turismo
Mercato dei tartufi dal 05/12 al 31/03 sala del tribunale
Frittata gigante al tartufo venerdì 26 dicembre alle 11.00
Espanol : Marché au gras & aux truffes
Marché aux gras del 31/10 al 31/03 frente a la oficina de turismo
Mercado de la trufa del 05/12 al 31/03 vestíbulo del tribunal
Tortilla gigante de trufas viernes 26 de diciembre a las 11h
