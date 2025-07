Marché au jardin rue de la Voivre Vittel

Marché au jardin

rue de la Voivre derrière les ateliers municipaux Vittel Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-07-05 08:00:00

fin : 2025-07-05 12:00:00

Venez faire vos emplettes, profiter d’une visite guidée de notre jardin bio

et tenter votre chance à la tombola pour remporter un panier garni !Tout public

rue de la Voivre derrière les ateliers municipaux Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 32 45 70 10 jardin@escale-vittel.fr

English :

Come and do your shopping, enjoy a guided tour of our organic garden

and try your luck at the tombola to win a gift basket!

German :

Kommen Sie zum Einkaufen, genießen Sie eine Führung durch unseren Bio-Garten

und versuchen Sie Ihr Glück bei der Tombola, um einen prall gefüllten Korb zu gewinnen!

Italiano :

Venite a fare la spesa, a godervi una visita guidata al nostro orto biologico e a tentare la fortuna alla tombola per vincere un cesto di prodotti

e tentate la fortuna alla tombola per vincere un cesto!

Espanol :

Venga a hacer sus compras, disfrute de una visita guiada por nuestro huerto ecológico

y pruebe suerte en la tómbola para ganar una cesta

