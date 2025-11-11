Marche au profit de la lutte contre le cancer de la prostate Salle Pierre Boëdec Bannalec
Marche au profit de la lutte contre le cancer de la prostate Salle Pierre Boëdec Bannalec dimanche 13 septembre 2026.
Salle Pierre Boëdec Route de la Grange Bannalec Finistère
Marcheurs et joggueurs. Organisé par Bann’Anim. .
Salle Pierre Boëdec Route de la Grange Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 06298790
