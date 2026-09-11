Marche au profit d’Octobre Rose Place de la Mairie Sigogne
samedi 10 octobre 2026 · Place de la Mairie · Sigogne
Informations pratiques
Sigogne
Marche au profit d’Octobre Rose
Place de la Mairie Départ place de la Mairie Sigogne Charente
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 08:30:00
fin : 2026-10-10 12:30:00
Date(s) :
2026-10-10
Parcours 6 km et 9 km, une pause vous sera proposée à mi-parcours (café….) et un apéritif offert à l’arrivée.
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Place de la Mairie Départ place de la Mairie Sigogne 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 02 29 21 martinecharpentron1956@gmail.com
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English :
6 km and 9 km routes; a break will be offered halfway through (coffee, etc.) and a complimentary aperitif will be served at the finish line.
L’événement Marche au profit d’Octobre Rose Sigogne a été mis à jour le 2026-09-11 par Destination Cognac
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