Marche au profit d’Octobre Rose Place de la Mairie Sigogne

samedi 10 octobre 2026 · Place de la Mairie · Sigogne

Informations pratiques

Sigogne

Marche au profit d’Octobre Rose

Place de la Mairie Départ place de la Mairie Sigogne Charente

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 08:30:00

fin : 2026-10-10 12:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Parcours 6 km et 9 km, une pause vous sera proposée à mi-parcours (café….) et un apéritif offert à l’arrivée.

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Place de la Mairie Départ place de la Mairie Sigogne 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 02 29 21 martinecharpentron1956@gmail.com

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English :

6 km and 9 km routes; a break will be offered halfway through (coffee, etc.) and a complimentary aperitif will be served at the finish line.

L’événement Marche au profit d’Octobre Rose Sigogne a été mis à jour le 2026-09-11 par Destination Cognac