Marche au profit du téléthon 2025 Cornimont samedi 6 décembre 2025.
Place de la Pranzière Cornimont Vosges
Début : Samedi Samedi 2025-12-06 14:00:00
Marche à Cornimont au profit du téléthon 2025. Rendez-vous à 14h Place Pranzière pour les inscriptions, puis départ en commun à 14h30. Parcours pour tous d’environ 5kms avec arrivée au Centre de Polyactivité de Cornimont pour le marché de Noël. Participation minimum de 2 euros.Tout public
Place de la Pranzière Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 12 84
English :
Walk in Cornimont to benefit Telethon 2025. Meet at 2pm at Place Pranzière for registration, then depart together at 2:30pm. Approx. 5 km route for all, finishing at the Cornimont Polyactivity Center for the Christmas market. Minimum participation 2 euros.
