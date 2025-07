Marché au village nocturne Peyraud

Marché au village nocturne Peyraud vendredi 1 août 2025.

Marché au village nocturne

Parc du château Peyraud Ardèche

Début : Vendredi 2025-08-01 18:30:00

2025-08-01

Venez passer une belle soirée gourmande au gré des étals de produits locaux, tables et chaises sur place pour pouvoir les déguster. Vous trouverez également des artisans locaux.

Parc du château Peyraud 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 65

English :

Come and enjoy a gourmet evening strolling through the stalls of local produce, with tables and chairs on hand for tasting. You’ll also find local artisans.

German :

Verbringen Sie einen schönen Gourmetabend an den Ständen mit lokalen Produkten. Tische und Stühle sind vor Ort, damit Sie diese auch probieren können. Sie finden auch lokale Handwerker.

Italiano :

Venite a godervi una deliziosa serata passeggiando tra le bancarelle di prodotti locali, con tavoli e sedie a disposizione per la degustazione. Troverete anche artigiani locali.

Espanol :

Venga y disfrute de una deliciosa velada paseando por los puestos de productos locales, con mesas y sillas a su disposición para que pueda degustarlos. También encontrarás artesanos locales.

