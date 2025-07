Marché au village nocturne Ratières

Marché au village nocturne Ratières vendredi 11 juillet 2025.

Marché au village nocturne

Place du village Ratières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-11 18:30:00

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

Venez passer une belle soirée gourmande au gré des étals de produits locaux, tables et chaises sur place pour pouvoir les déguster. Vous trouverez également des artisans locaux et une animation musicale.

.

Place du village Ratières 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 65

English :

Come and enjoy a gourmet evening strolling through the stalls of local produce, with tables and chairs on hand for tasting. You’ll also find local craftsmen and musical entertainment.

German :

Verbringen Sie einen schönen Gourmetabend an den Ständen mit lokalen Produkten. Tische und Stühle sind vor Ort, damit Sie die Produkte probieren können. Außerdem finden Sie lokale Handwerker und musikalische Unterhaltung.

Italiano :

Venite a godervi una deliziosa serata passeggiando tra le bancarelle di prodotti locali, con tavoli e sedie a disposizione per la degustazione. Troverete anche artigiani locali e musica dal vivo.

Espanol :

Venga y disfrute de una deliciosa velada paseando por los puestos de productos locales, con mesas y sillas a su disposición para que pueda degustarlos. También encontrarás artesanos locales y música en directo.

L’événement Marché au village nocturne Ratières a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche