Marche AUDAX, 25-50-75-100 km Salle du Tennis Riec-sur-Bélon
Marche AUDAX, 25-50-75-100 km Salle du Tennis Riec-sur-Bélon samedi 6 juin 2026.
Riec-sur-Bélon
Marche AUDAX, 25-50-75-100 km
Salle du Tennis 15 Rue des Vieux Chênes Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-07 10:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Les Marcheurs des 4 Saisons de Rosporden (M4SR) organise une Marche AUDAX avec 4 distances possibles 25 km, 50 km, 75 km ou 100 km. Pas de classement, ni compétition, pour ces Marches d’endurance, seule obligation,tenir l’allure imposée par les capitaines de route,de 6km/h. Non licenciés acceptés. Le port du gilet fluorescent est obligatoire, tout comme la lampe lors des circuits de nuit. .
Salle du Tennis 15 Rue des Vieux Chênes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 59 20 78
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English : Marche AUDAX, 25-50-75-100 km
L’événement Marche AUDAX, 25-50-75-100 km Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-05-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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