Marche AUDAX Rue du Docteur Turquet Clugnat

Marche AUDAX

Rue du Docteur Turquet Mille Club Clugnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-22

Parcours de 150 kms au profit du téléthon et de nombreux ravitaillements. .

Rue du Docteur Turquet Mille Club Clugnat 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 33 77 62 cdf.clugnat@laposte.net

English : Marche AUDAX

German : Marche AUDAX

Italiano :

Espanol : Marche AUDAX

L’événement Marche AUDAX Clugnat a été mis à jour le 2025-10-16 par Creuse Tourisme