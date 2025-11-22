Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marche AUDAX Rue du Docteur Turquet Clugnat

Marche AUDAX Rue du Docteur Turquet Clugnat samedi 22 novembre 2025.

Rue du Docteur Turquet Mille Club Clugnat Creuse

Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-23

2025-11-22

Parcours de 150 kms au profit du téléthon et de nombreux ravitaillements.   .

Rue du Docteur Turquet Mille Club Clugnat 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 33 77 62  cdf.clugnat@laposte.net

