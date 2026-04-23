Marche Audax de 25 km Villa Apollonie Hendaye

Hendaye

Marche Audax de 25 km

Villa Apollonie 16 Rue Pierre Loti Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 12:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Départ du Fort de Socoa à 9h30 pour les 25 km et les 15 km.

Départ à 12h00 de la villa Apollonie.

16 rue Pierre LOTI, HENDAYE pour le circuit de 10 km.

Possibilité d’effectuer 15 ou 10 Km pour découvrir cette activité.

Une marche AUDAX n’est pas une compétition mais une épreuve de régularité.

“Nous partons ensemble et revenons ensemble”.

Un brevet AUDAX sera remis à chaque participant des 25 km.

Inscription préalable souhaitée pour l’organisation.

Inscription 15 minutes avant chaque départ.

Possibilité limité de transport en bus jusqu’à Socoa.

Port obligatoire d’un gilet fluorescent et se munir d’un gobelet. .

Villa Apollonie 16 Rue Pierre Loti Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 55 12 04

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English : Marche Audax de 25 km

L’événement Marche Audax de 25 km Hendaye a été mis à jour le 2026-04-23 par Hendaye Tourisme & Commerce