Marché automnal
2 Rue des comtes de hanau Schillersdorf Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi 2025-10-31 18:00:00
fin : 2025-10-31 21:00:00
Plongez dans l’ambiance chaleureuse d’un marché automnal aux inspirations d’Halloween, avec repas sur place savourez une soupe de potiron maison et de délicieux Dampfnudeln — sur réservation uniquement 0 .
2 Rue des comtes de hanau Schillersdorf 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 6 71 74 28 33 Closbleuvosgesdunord@gmail.com
English :
Immerse yourself in the warm atmosphere of a Halloween-inspired autumn market, with on-site dining: enjoy homemade pumpkin soup and delicious Dampfnudeln
German :
Tauchen Sie ein in die warme Atmosphäre eines von Halloween inspirierten Herbstmarktes mit Essen vor Ort: Genießen Sie eine hausgemachte Kürbissuppe und leckere Dampfnudeln
Italiano :
Immergetevi nella calda atmosfera di un mercato autunnale ispirato ad Halloween, con un pasto in loco: gustate la zuppa di zucca fatta in casa e i deliziosi Dampfnudeln
Espanol :
Sumérjase en el cálido ambiente de un mercado otoñal inspirado en Halloween, con una comida in situ: disfrute de sopa de calabaza casera y deliciosos Dampfnudeln
L’événement Marché automnal Schillersdorf a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre