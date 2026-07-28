Informations pratiques

Cheffes

Marché automne

Place des tuyas Cheffes Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:30:00

fin : 2026-10-04 12:30:00

Date(s) :

2026-10-04

Producteurs locaux et artisans vous donnent rendez-vous chaque saison au coeur du bourg de Cheffes

Venez découvrir les artisans et producteurs locaux sur ce marché d’automne dans une ambiance conviviale et profitez en pour faire le plein de provisions gourmandes.

Vous y trouverez Producteurs de légumes, de miel & spécialités, de tisanes… mais aussi des plats chauds à emporter, des bijoux, des sacs, des jeux en bois, des produits grecs et quelques associations pour retrouver des produits artisanaux…

Venez Nombreux !

Renseignement Mairie au 02 41 42 61 41 ou mairie@cheffes.fr

Place des Tuyas Cheffes .

Place des tuyas Cheffes 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 42 61 41 mairie@cheffes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every season, local producers and craftsmen meet in the heart of the village of Cheffes

L’événement Marché automne Cheffes a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe