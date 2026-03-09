Marche autour de Lavincourt Salle des fêtes Lavincourt

Marche autour de Lavincourt

Salle des fêtes 4 Rue de l’église Lavincourt Meuse

Marche autour de Lavincourt ouverte à tout public.

Parcours gratuit et sans inscription préalable. Départ depuis la salle des fêtes de Lavincourt.

Gratuit.

Restauration et buvette vous attendent dans une ambiance conviviale à l’issue du parcours.Tout public

Salle des fêtes 4 Rue de l’église Lavincourt 55170 Meuse Grand Est +33 6 08 84 56 97

English :

Walk around Lavincourt open to all.

Free of charge, no prior registration required. Departure from Lavincourt village hall.

Free admission.

Catering and refreshments await you at the end of the walk.

