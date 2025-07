Marché Autour du Vin et des Saveurs 2025 Arvert

Marché Autour du Vin et des Saveurs 2025 Arvert dimanche 23 novembre 2025.

Marché Autour du Vin et des Saveurs 2025

La Halle d’Arvert Arvert Charente-Maritime

Début : Dimanche 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

2025-11-23

Rendez-vous sous la Halle d’Arvert pour le Marché Spécial « Autour du Vin et des Saveurs » !

La Halle d’Arvert Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 35 44 94

English :

Join us in the Arvert Market Hall for the « Wine and Flavours » Special Market!

German :

Wir treffen uns in der Halle von Arvert für den Spezialmarkt « Rund um Wein und Geschmack »!

Italiano :

Unitevi a noi nella Sala del Mercato Arvert per il Mercato Speciale « Vino e Sapori »!

Espanol :

Únase a nosotros en el Arvert Market Hall para el Mercado Especial « Vino y Sabor »

