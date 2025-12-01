Marché aux couleurs de Noël à Beynat Beynat

Marché aux couleurs de Noël à Beynat dimanche 21 décembre 2025.

2 Pl. du 8 Mai 1945 Beynat Corrèze

2025-12-21

2025-12-21

Le marché du dimanche de Beynat se met aux couleurs de Noël !

Venez retrouver vos producteurs habituels dans une ambiance chaleureuse et festive. Avec des animations musicales, dégustation de vin chaud et une surprise pour les plus petits avec la présence du Père Noël.

Un événement convivial et joyeux pour préparer les fêtes de fin d’année en famille ou entre amis. Venez nombreux ! .

2 Pl. du 8 Mai 1945 Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 50 25

