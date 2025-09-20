Marché aux Cucurbitacés Pouldreuzic

Marché aux Cucurbitacés Pouldreuzic samedi 20 septembre 2025.

Marché aux Cucurbitacés

Place Corentin Hénaff Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 08:00:00

fin : 2025-09-20 12:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-27

Venez découvrir le monde merveilleux des courges, potirons, potimarrons, pâtissons, coloquintes, calebasses… Vente de 96 variétés sur un étal variées avec des formes, des couleurs et des goûts de chair très différents, une vrai invitation au voyage culinaires les plus fous. Toutes les cultures (8000 plants) sont réalisées sans aucun traitement par l’association sur les communes de Pouldreuzic et Plovan, sur une surface de 1 hectare.

Vous trouverez de quoi satisfaire vos envies de décoration d’intérieur ou de commerces avec les décoratives; coloquintes, bonnet turc… Les Halloweens avec des tailles diverses feront le bonheur des enfants pour fin octobre.

Des animations gratuites avec la dégustation du velouté de Potimarrons et le jeu-concours du Potiron géant; Devinez son poids? En 2022 il pesait 201 kg, en 2024, 184 kg et en cette année 2025, il dépasse le dernier record du Finistère soit 300 kg!

L’accès au site du marché est gratuit bien évidemment. Venez nombreux participer aux animations et vous rentrerez enchanté et assurément en carrosse après le marché! Cette année est la 31 ème édition.

La vente est au poids pour l’ensemble des variétés au tarif de 1,50 €/kg. Seules les Halloweens et les calebasses sont à la pièce suivant la taille (de 1,00 à 12,00 €); elles sont toutes étiquetées avec le tarif. .

Place Corentin Hénaff Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 71 85 23 81

L’événement Marché aux Cucurbitacés Pouldreuzic a été mis à jour le 2025-08-21 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN