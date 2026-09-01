Informations pratiques

Pouldreuzic

Marché aux Cucurbitacés

Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-19

Vente de 100 variétés sur un étal varié avec des formes, des couleurs et des goûts de chair très différents, une vrai invitation au voyage culinaire le plus fou.

Toutes les cultures (10000 plants) sont réalisées sans aucun traitement, par l’association, sur les communes de Pouldreuzic et Plovan et sur une surface de 1 hectare.

Vous trouverez de quoi satisfaire aussi vos envies de décoration d’intérieur ou de commerce avec les décoratives : coloquintes, bonnet Turc…

Les Halloweens avec des tailles diverses feront le bonheur des enfants pour fin octobre.

Des animations gratuites avec la dégustation du velouté de Potimarron et le jeu-concours du potiron géant ou le but sera de trouver son poids.

En 2025, nous avions obtenu la 6 ème place au concours national et établi un nouveau record de Bretagne avec 417,500 Kg.

Vente au kilo 1.80€

L’accès au site est gratuit bien évidemment. Venez nombreux participer aux animations de cette 32 ème édition.

Vous y rencontrerez peut-être une fée, ou à défaut la magie cucurbitale d’un étal enchanteur !

Organisateur : Les Jardins Potagers du Prat .

Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 71 85 23 81

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English :

L’événement Marché aux Cucurbitacés Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Destination Pays Bigouden