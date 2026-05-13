Marche aux escargots Eichhoffen
Marche aux escargots Eichhoffen dimanche 7 juin 2026.
Eichhoffen
Marche aux escargots
3 rue du vignoble Eichhoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Balade conviviale à Eichhoffen et environs pour 6 km ou 10 km avec deux arrêts rafraîchissants. A partir de 11h30 une restauration vous attendra dans la cour de l’école !
Balade conviviale à Eichhoffen et environs
6 kms ou 10 kms avec deux arrêts rafraîchissants
Départ entre 9h et 11h
A partir de 11h30 une restauration vous attend dans la cour de l’école !
Réservation du repas avant le 30 mai 2026. .
3 rue du vignoble Eichhoffen 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 92 41 mairie@eichhoffen.fr
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English :
Friendly walk in and around Eichhoffen for 6 km or 10 km with two refreshment stops. From 11:30 a.m., food and drink will be served in the school courtyard!
L’événement Marche aux escargots Eichhoffen a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du pays de Barr
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