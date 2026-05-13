Eichhoffen

Marche aux escargots

3 rue du vignoble Eichhoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Balade conviviale à Eichhoffen et environs pour 6 km ou 10 km avec deux arrêts rafraîchissants. A partir de 11h30 une restauration vous attendra dans la cour de l’école !

Balade conviviale à Eichhoffen et environs

6 kms ou 10 kms avec deux arrêts rafraîchissants

Départ entre 9h et 11h

A partir de 11h30 une restauration vous attend dans la cour de l’école !

Réservation du repas avant le 30 mai 2026. .

3 rue du vignoble Eichhoffen 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 92 41 mairie@eichhoffen.fr

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English :

Friendly walk in and around Eichhoffen for 6 km or 10 km with two refreshment stops. From 11:30 a.m., food and drink will be served in the school courtyard!

L’événement Marche aux escargots Eichhoffen a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du pays de Barr