Marché aux étoiles – Veules-les-Roses 12 août 2025 17:00

Seine-Maritime

Marché aux étoiles Centre du village Veules-les-Roses Seine-Maritime

Début : 2025-08-12 17:00:00

fin : 2025-08-12 23:30:00

Date(s) :

2025-08-12

Marché artisanal et fermier. De nombreux artisans présentent les objets qu’ils ont fabriqués, certains travaillent même sur place (travail du verre, du bois, du cuir, de la pierre, gravure…).

Des producteurs de Seine-Maritime essentiellement proposent les produits fabriqués à la ferme bien souvent.

En tout, près de cent exposants dans les rues principales du village. Chacun trouvera un cadeau original à faire ou à se faire et les gourmets apprécieront la qualité des produits proposés.

Gratuit pour les visiteurs, ce marché est accessible aux personnes à mobilité réduite.

De 17h00 à 23h30.

Centre du village

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 7 80 08 66 89 direction.ttv@gmail.com

English : Marché aux étoiles

Crafts and farmers’ market. Numerous artisans present the objects they have made, some even working on site (glass, wood, leather, stone, engraving, etc.).

Producers, mainly from the Seine-Maritime region, will be showcasing their farm-made products.

In all, nearly a hundred exhibitors in the main streets of the village. Everyone will find an original gift to make or to treat themselves to, and gourmets will appreciate the quality of the products on offer.

Free for visitors, this market is accessible to people with reduced mobility.

From 5:00 pm to 11:30 pm.

German :

Kunsthandwerker- und Bauernmarkt. Zahlreiche Kunsthandwerker präsentieren ihre selbst hergestellten Gegenstände, einige arbeiten sogar vor Ort (Glas-, Holz-, Leder-, Stein- und Gravurarbeiten usw.).

Vor allem Produzenten aus Seine-Maritime bieten ihre auf dem Bauernhof hergestellten Produkte an.

Insgesamt waren fast 100 Aussteller in den Hauptstraßen des Dorfes vertreten. Jeder wird ein originelles Geschenk für sich oder andere finden, und Feinschmecker werden die Qualität der angebotenen Produkte zu schätzen wissen.

Der Markt ist für Besucher kostenlos und auch für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich.

Von 17.00 bis 23.30 Uhr.

Italiano :

Mercato dell’artigianato e degli agricoltori. Numerosi artigiani esporranno gli oggetti da loro realizzati, alcuni dei quali lavoreranno anche in loco (vetro, legno, cuoio, pietra, incisione, ecc.).

I produttori, soprattutto della regione Seine-Maritime, offriranno spesso prodotti realizzati nelle loro aziende agricole.

In totale, ci saranno quasi un centinaio di bancarelle nelle vie principali del villaggio. Tutti troveranno un regalo originale da fare o da farsi e i buongustai apprezzeranno la qualità dei prodotti offerti.

Il mercato è gratuito per i visitatori e accessibile alle persone con mobilità ridotta.

Dalle 17.00 alle 23.30.

Espanol :

Mercado artesanal y agrícola. Numerosos artesanos expondrán los objetos que han fabricado, algunos de ellos incluso in situ (vidrio, madera, cuero, piedra, grabado, etc.).

Los productores, principalmente de la región de Seine-Maritime, ofrecerán a menudo productos elaborados en sus granjas.

En total, habrá cerca de un centenar de puestos en las principales calles del pueblo. Todo el mundo encontrará un regalo original para hacer o darse un capricho, y los gourmets apreciarán la calidad de los productos ofrecidos.

El mercado es gratuito para los visitantes y accesible a las personas con movilidad reducida.

De 17.00 a 23.30 h.

