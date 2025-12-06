Marche aux flambeaux à la rencontre de Saint-Nicolas Wissembourg
Marche aux flambeaux à la rencontre de Saint-Nicolas Wissembourg samedi 6 décembre 2025.
Marche aux flambeaux à la rencontre de Saint-Nicolas
Wissembourg Bas-Rhin
Participez à une marche aux flambeaux en compagnie du Saint-Nicolas, suivie d’une soirée conviviale. Sur inscription.
Participez à une marche aux flambeaux, pour petits et grands, à la rencontre du Saint-Nicolas dans le massif de la Scherhol. Des torches seront vendues sur place avant le départ de la marche. À l’issue de la sortie, une soirée conviviale autour du refuge avec Saint-Nicolas récompensera les enfants sages. Ambiance assurée, chants, contes, friandises, gâteaux, vin chaud, chocolat chaud, etc… et knacks. 0 .
Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 95 07 24 47 info.cvwiss@gmail.com
English :
Take part in a torchlight walk with Saint Nicholas, followed by a convivial evening. Registration required.
