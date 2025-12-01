Marche aux flambeaux et repas Longcochon

Salle de convivialité Longcochon Jura

Début : 2025-12-12 19:00:00
Soirée au profit du téléthon marche aux flambeaux à 19 h et repas à 20 h.
Sur réservation avant le 9 décembre 2025.   .

Salle de convivialité Longcochon 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 00 29 78 

