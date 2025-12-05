Marche aux flambeaux Lanans
Marche aux flambeaux Lanans vendredi 5 décembre 2025.
Marche aux flambeaux
4 Rue de la Mairie Lanans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 19:30:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Marche de 5km à partir de 19h30 pour le téléthon. Prévoir une lampe frontale. Buvette avec boissons chaudes et gâteaux dans la salle d’animation de Lanans. .
4 Rue de la Mairie Lanans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté CdfLanans@outlook.fr
English : Marche aux flambeaux
