Marche aux flambeaux Lanans

Marche aux flambeaux

4 Rue de la Mairie Lanans Doubs

Début : 2025-12-05 19:30:00

2025-12-05

Marche de 5km à partir de 19h30 pour le téléthon. Prévoir une lampe frontale. Buvette avec boissons chaudes et gâteaux dans la salle d’animation de Lanans. .

4 Rue de la Mairie Lanans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté CdfLanans@outlook.fr

