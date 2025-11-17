Marche aux flambeaux

Sélestat Bas-Rhin

Lundi 2025-11-17 19:00:00

Marche aux flambeaux en faveur de la Paix au Proche Orient puis conférence de deux objecteurs de conscience israéliens

19h marche aux flambeaux en faveur de la Paix au Proche Orient. Elle se déroulera dans les rues de la ville et finira par des chants composées spécialement par la chorale des allumettes.

20h conférence de deux objecteurs de conscience israéliens, Soul Behar Tsalik et Itamar Greenberg. 0 .

16c Place du Marché aux Choux Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 94 72 cidh@orange.fr

English :

Torchlight march for peace in the Middle East, followed by a lecture by two Israeli conscientious objectors

German :

Fackelmarsch für den Frieden im Nahen Osten, anschließend Vortrag von zwei israelischen Kriegsdienstverweigerern

Italiano :

Marcia con fiaccolata a sostegno della pace in Medio Oriente, seguita da una conferenza di due obiettori di coscienza israeliani

Espanol :

Marcha de antorchas en favor de la paz en Oriente Próximo, seguida de una conferencia a cargo de dos objetores de conciencia israelíes

