Marche aux flambeaux Soultz-sous-Forêts

Marche aux flambeaux Soultz-sous-Forêts samedi 6 décembre 2025.

Marche aux flambeaux

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Venez fêter la Sainte-Barbe, qui célèbre avec une marche aux flambeaux la patronne des sapeurs-pompiers en France.

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25 accueil@la-saline.fr

English :

Come and celebrate Sainte-Barbe, the patron saint of firefighters in France, with a torchlight procession.

German :

Feiern Sie mit uns die Sainte-Barbe, bei der mit einem Fackelzug die Schutzpatronin der Feuerwehrleute in Frankreich gefeiert wird.

Italiano :

Venite a festeggiare Sainte-Barbe, la patrona dei vigili del fuoco francesi, con una fiaccolata.

Espanol :

Venga a celebrar Sainte-Barbe, patrona de los bomberos franceses, con una procesión de antorchas.

