Marche aux flambeaux Soultz-sous-Forêts
Marche aux flambeaux Soultz-sous-Forêts samedi 6 décembre 2025.
Marche aux flambeaux
Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06 17:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Venez fêter la Sainte-Barbe, qui célèbre avec une marche aux flambeaux la patronne des sapeurs-pompiers en France.
Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25 accueil@la-saline.fr
English :
Come and celebrate Sainte-Barbe, the patron saint of firefighters in France, with a torchlight procession.
German :
Feiern Sie mit uns die Sainte-Barbe, bei der mit einem Fackelzug die Schutzpatronin der Feuerwehrleute in Frankreich gefeiert wird.
Italiano :
Venite a festeggiare Sainte-Barbe, la patrona dei vigili del fuoco francesi, con una fiaccolata.
Espanol :
Venga a celebrar Sainte-Barbe, patrona de los bomberos franceses, con una procesión de antorchas.
