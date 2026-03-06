Marche aux flambeaux Vierville-sur-Mer

Marche aux flambeaux

Rue de la Hérode Vierville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 22:30:00

fin : 2026-06-06 23:30:00

Date(s) :

2026-06-06

À l’occasion des commémorations du Débarquement en Normandie, nous vous invitons à participer à une marche aux flambeaux empreinte de recueillement et de fraternité.

Dans la lumière des flambeaux, chacun est invité à marcher ensemble pour honorer la mémoire de celles et ceux qui ont combattu pour la liberté lors du Débarquement de Normandie. .

Rue de la Hérode Vierville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 2 31 22 41 73 villagedomaha@gmail.com

English : Marche aux flambeaux

To mark the commemoration of the D-Day landings in Normandy, we invite you to take part in a torchlight procession of remembrance and fraternity.

