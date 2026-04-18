Marché aux fleurs, aromates et plants potagers Gabriac
Marché aux fleurs, aromates et plants potagers Gabriac samedi 2 mai 2026.
Gabriac
Marché aux fleurs, aromates et plants potagers
salle des fêtes de Ceyrac Gabriac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Mettez de la couleur dans vos jardins !
Cette année encore, l’APE de Gabriac vous aide à préparer une belle saison estivale et colorée dans les jardins !!!!!
2 lieux de rdv
CEYRAC Salle des Fêtes
GABRIAC parking hôtel Bouloc .
salle des fêtes de Ceyrac Gabriac 12340 Aveyron Occitanie
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English :
Add color to your garden!
L’événement Marché aux fleurs, aromates et plants potagers Gabriac a été mis à jour le 2026-04-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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